В южной столице Кузбасса горела пятиэтажка, погиб мужчина

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 11:25. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвёртом этаже шёл густой дым.

«Сотрудники МЧС спасли пятерых человек. В 11:45 специалисты ликвидировали возгорание. В результате пожара в комнате обгорела мебель на площади 12 кв. м», – рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 13 человек и четыре единицы техники. Как сообщили местные СМИ, после ликвидации возгорания пожарные обнаружили в квартире тело мужчины 1970 года рождения. Предварительно установлено, что он погиб от отравления угарным газом

Причиной произошедшего стала неосторожность при курении.