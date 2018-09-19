Туман парализовал работу новокузнецкого аэропорта

19 сентября в южной столице Кузбасса туман парализовал работу аэропорта «Спиченково». Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», свершавший рейс из Москвы, не смог приземлиться в Новокузнецке. Воздушное судно было отправлено на запасной аэродром в Новосибирск.

«Ещё один самолёт авиакомпании «S7», сообщением «Новокузнецк – Москва», задержан из-за тумана. Сейчас самолёт готовится к взлёту», — сообщают местные СМИ со ссылкой на справочную новокузнецкого аэропорта.

На территории кемеровского Международного аэропорта им. Леонова тумана не наблюдалось. Воздушная гавань работает в штатном режиме.