СК: Погибший при пожаре новокузнечанин злоупотреблял алкоголем

Напомним, пожар произошел 18 сентября в пятиэтажке на улице Авиаторов. По предварительным данным, причиной случившегося стала неосторожность при курении. Сотрудников МСЧ вызвали жильцы дома, уже после ликвидации пожара

«Установлено, что мужчина проживал один, злоупотреблял алкоголем, курил. Ранее уже была ситуация, когда в его квартире происходил пожар. В этот раз задымление заметили соседи, они постучались в дверь мужчины, чтобы предупредить его, однако он проигнорировал и ответил им нецензурной бранью», – сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Следственного е кузбасского Следкома.

В результате жильцы дома вызвали сотрудников МЧС. После тушения пожара спасатели обнаружили в квартире тело мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка. Эксперты устанавливают причину смерти новокузнечанина.