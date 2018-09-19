Блог с тобой ›› Новости ›› СК: Погибший при пожаре новокузнечанин злоупотр...

СК: Погибший при пожаре новокузнечанин злоупотреблял алкоголем

19 сентября 2018 в 12:41

Напомним, пожар произошел 18 сентября в пятиэтажке на улице Авиаторов. По предварительным данным, причиной случившегося стала неосторожность при курении. Сотрудников МСЧ вызвали жильцы дома, уже после ликвидации пожара

«Установлено, что мужчина проживал один, злоупотреблял алкоголем, курил. Ранее уже была ситуация, когда в его квартире происходил пожар. В этот раз задымление заметили соседи, они постучались в дверь мужчины, чтобы предупредить его, однако он проигнорировал и ответил им нецензурной бранью», – сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Следственного е кузбасского Следкома.

В результате жильцы дома вызвали сотрудников МЧС. После тушения пожара спасатели обнаружили в квартире тело мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка. Эксперты устанавливают причину смерти новокузнечанина.


Читайте также

Content 1
Массовое ДТП на Ленинградском в Кемерове: столкнулись шесть машин
Content 23065156.382256.8842
Сергей Цивилёв обсудил с немецким кардиналом возможность проведения в Кузбассе «Октоберфеста»
Content banya 6
В ночь на воскресенье в Кузбассе горели три бани и многоквартирный дом
Content 5bf9c91a62e29e6752349c8fbcbe349f
Житель Киселевска «погорел» на краже сотового телефона

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?