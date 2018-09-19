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В Кузбассе на трассе перевернулся ВАЗ, погиб водитель

19 сентября 2018 в 14:34

Смертельное ДТП произошло 18 сентября в Гурьевском районе.

На 54 км автодороги «Гурьевск – Малая Салаирка – Горскино – Урск» перевернулся ВАЗ-21083.

«По предварительным данным, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину и съехал с дороги. В результате машина опрокинулась», – сообщил собеседник издания.

В результате сам 53-летний автомобилист скончался от травм. Установлено, что он не был пристёгнут ремнём безопасности. Его 30-летняя пассажирка, которая, напротив, была пристёгнута, обратилась за медицинской помощью.


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