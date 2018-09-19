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В столице Кузбасса начали проверять отремонтированные дороги

19 сентября 2018 в 15:24

Как сообщили в администрации города, комиссия в составе специалистов ФКУ «Сибуправтодор» и Дирекции автомобильных дорог Кузбасса специалисты проверила уже 11 отремонтированных объектов.

«Перед тем как комиссия побывала на этих объектах, был выполнен инструментальный контроль качества работ: проверено соблюдение геометрических параметров дорожного полотна, специальная передвижная дорожная лаборатория оценила продольную ровность дороги, соответствие коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием с нормативными показателями», — сообщили в мэрии Кемерова.

Независимая лаборатория взяла пробы вырубки асфальта и проверила его в соответствии с ГОСТами. Все исследования подтвердили качество дорожного покрытия.

 

Фото: администрация г. Кемерово.


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