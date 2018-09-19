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В Новокузнецке начальник заплатит штраф за оскорбление подчинённой

19 сентября 2018 в 15:56

В Новокузнецке суд обязал начальника отдела послепродажного обслуживания заплатить штраф за то, что во время ссоры оскорбил подчинённую грубой нецензурной бранью в присутствии других коллег.

Пострадавшая обратилась за помощью в прокуратуру.

«По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме в отношении должностного лица», — сообщили в ведомстве.

Позднее, суд, рассмотрев все материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.


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