В Новокузнецке начальник заплатит штраф за оскорбление подчинённой

В Новокузнецке суд обязал начальника отдела послепродажного обслуживания заплатить штраф за то, что во время ссоры оскорбил подчинённую грубой нецензурной бранью в присутствии других коллег.

Пострадавшая обратилась за помощью в прокуратуру.

«По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме в отношении должностного лица», — сообщили в ведомстве.

Позднее, суд, рассмотрев все материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.