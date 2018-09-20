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На кузбасской трассе иномарка влетела в отбойник, есть пострадавший

20 сентября 2018 в 09:49

Во второй половине дня 19 сентября на трассе в Кемеровском районе произошла авария с участием Mitsubishi Pajero.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области, в 18:30 на втором километре автодороги «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» автоледи на иномарке врезалась в барьерное ограждение

«По предварительным данным, 37-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля Mitsubishi и врезалась в дорожное ограждение. В результате аварии травмировалась её 43-летняя пассажирка, пострадавшую госпитализировали, сейчас она находится на стационарном лечении», — рассказали в ведомстве.

В момент аварии водитель была в трезвом состоянии. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово».


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