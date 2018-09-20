Кузбассовец получил срок за изнасилование школьницы и убийство её матери

ЧП произошло в Киселевске в ноябре 2017 года.

По данным следствия, 34-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе с матерью 15-летне киселевчанки, а когда алкоголь закончился, они вместе пошли за добавкой. В пути мужчина предложил женщине распить напиток в заброшенном доме, там между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанёс знакомой несколько ударов ножом в грудь, а после, когда женщина скончалась, облил её тело алкоголем и попытался сжечь.

Вернувшись домой один, кузбассовец изнасиловал девочку. Отмечается, что потерпевшая страдает неизлечимым заболеванием, и преступник это было известно.

«В какой-то момент девочке удалось вырваться из рук злоумышленника и сбежать. О произошедшем она рассказала своим знакомым, а последние задержали мужчину и доставили его в отдел полиции», - сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд приговорил жителя Киселевска к 20 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.