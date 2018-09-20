В Кузбассе построят новую дорогу до Новосибирска

Администрация Республики Тыва планирует подписать соглашение с Республикой Хакасия и Кемеровской областью о строительстве дороги до Новосибирска в обход Красноярского края.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики Тувы. Инициатором возведения объекта намерена выступить администрация Республики Тыва.

Предполагается, что документ будет подписан в ходе заседания Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Основной тематикой мероприятия станет вопрос развития транспортной доступности сибирских регионов.