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На трассе в Кузбассе перевернулась Mazda, пострадали два человека

20 сентября 2018 в 14:23

ДТП произошло 19 сентября трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга». На 402 километре автодороги перевернулся автомобиль Mazda 6.

«Предварительно установлено, что 42-летняя женщина за рулём машины нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехала с дороги и допустила опрокидывание «Мазды». Травмы получили двое: автомобилистка и её 45-летний пассажир», – сообщили ГИБДД Кузбасса.

По данным ведомства, обоим пострадавшим назначено стационарное лечение.


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