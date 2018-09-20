В Кемерове оштрафовали коллекторов, оказывавших психическое давление на должника

Кемеровское подразделение московского непубличного АО «Первое коллекторское бюро» привлекли к административной ответственности. Недочеты в деятельности компании выявили сотрудники регионального управления федеральной службы судебных приставов.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что сотрудники компании оказывали психическое давление на жительницу Кузбасса, у которой был долг по кредиту. Факт совершения правонарушения в суде подтвердили с помощью записей телефонных переговоров и детализации звонков должницы.

Кроме того, коллекторы нарушили законодательство, когда пытались возвратить просроченную задолженность пятерых кузбассовцев, встретившись с третьими лицами.

За каждый из двух случаев правонарушений АО «Первое коллекторское бюро» назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей.