Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове оштрафовали коллекторов, оказывавших...

В Кемерове оштрафовали коллекторов, оказывавших психическое давление на должника

20 сентября 2018 в 16:44

Кемеровское подразделение московского непубличного АО «Первое коллекторское бюро» привлекли к административной ответственности. Недочеты в деятельности компании выявили сотрудники регионального управления федеральной службы судебных приставов.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что сотрудники компании оказывали психическое давление на жительницу Кузбасса, у которой был долг по кредиту. Факт совершения правонарушения в суде подтвердили с помощью записей телефонных переговоров и детализации звонков должницы.

Кроме того, коллекторы нарушили законодательство, когда пытались возвратить просроченную задолженность пятерых кузбассовцев, встретившись с третьими лицами.

За каждый из двух случаев правонарушений АО «Первое коллекторское бюро» назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей.


Читайте также

Content 1
Массовое ДТП на Ленинградском в Кемерове: столкнулись шесть машин
Content 23065156.382256.8842
Сергей Цивилёв обсудил с немецким кардиналом возможность проведения в Кузбассе «Октоберфеста»
Content banya 6
В ночь на воскресенье в Кузбассе горели три бани и многоквартирный дом
Content 5bf9c91a62e29e6752349c8fbcbe349f
Житель Киселевска «погорел» на краже сотового телефона

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?