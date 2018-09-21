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Ночью в Новокузнецке сгорела иномарка

21 сентября 2018 в 10:23

Автопожар произошёл 21 сентября в Куйбышевском районе на улице Батюшкова. В 2:32 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании автомобиля Opel Antara.

«На момент прибытия первого подразделения машина была полностью объята пламенем. В результате у неё обгорели лакокрасочное покрытие, моторный отсек, колёса», – сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Огонь был ликвидирован в 2:41. Предварительной причиной автопожара названа неисправность электрооборудования кроссовера.

 


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