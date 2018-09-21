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ДТП с участием «Волги» и Chevrolet: погибли три человека

21 сентября 2018 в 10:48

Смертельная авария произошла 20 сентября в Прокопьевском районе.

На 124 км автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск» столкнулись «Волга» и Chevrolet Aveo.

 «По предварительным данным, 64-летний водитель «Волги» при выполнении обгона не убедился в безопасности манёвра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Шевроле», – сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По сведениям ведомства, в аварии погибли мужчина, управлявший отечественным авто, его 37-летний пассажир, а также 23-летняя женщина, которая находилась за рулём Aveo. Её 33-летнего пассажира госпитализировали.

Фото, видео: vk.com / "ДТП Новокузнецка".


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