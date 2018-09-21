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На улицах Новокузнецка появятся камеры с системой распознавания лиц

21 сентября 2018 в 12:09

Как пишет ИА «Город Новостей», на улицах Новокузнецка устанавливают камеры с системой распознавания лиц.

Первое устройство смонтировали на Металлургов, напротив дома №1. Всего на этом проспекте намерены установить 115 камер. Власти планируют установить такое видеонаблюдение во всех районах южной столицы Кузбасса.

«Это, в первую очередь, профилактика. Когда человек идёт и знает, что его снимают на хорошего качества камеру и что лицо потом опознаваемо, и его можно установить, то, конечно, он вряд ли будет совершать в этом месте преступление, правонарушение», – цитируют местные СМИ здание замглавы города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Андрея Федорчука.

Видео, которое снимут камеры, будут храниться около двух недель.

 

Фото: ИА «Город Новостей».


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