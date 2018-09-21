Кузбассе при пожаре погиб мужчина

Пожар произошел ночью 20 сентября в многоквартирном доме на улице Тузовского в Новокузнецке.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщение о возгорании поступило в 1:16. Сотрудников МЧС на место происшествия вызвали соседи, которые почувствовали запах гари.

«На момент приезда первого подразделения пожарных из окна дома шёл дым. Эвакуация жителей не проводилась из-за отсутствия необходимости. В результате пожара обгорели стены и мебель на площади два квадратных метра», — сообщили в ведомстве.

Потушив пожар специалисты и обнаружили тело хозяина квартиры. Согласно предварительным данным мужчина 1971 года рождения проживал один. Он злоупотреблял алкоголем и часто курил в квартире.

В настоящее время проводится доследственная проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причину смерти новокузнечанина. Известно, что ранее в этом году мужчина уже засыпал в квартире с зажженной сигаретой.