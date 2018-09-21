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В Ленинске-Кузнецком пожарные спасли из огня четырёх человек

21 сентября 2018 в 15:04

Возгорание произошло в ночь на 21 сентября в частном жилом доме посёлка Строительный.

О пожаре на улице Зимняя в 2:50 в отделение МЧС сообщили соседи. Они также предупредили пожарных, что внутри дома находились люди.

«Снаружи все прилегающие к дому строения уже были охвачены пламенем, но внутри дома задымление было ещё не сильным. Бойцы в составе звена газодымозащитной службы провели разведку. В одной из комнат обнаружили четырёх человек. Они проснулись сами, почувствовав запах гари. Пожарные вывели их на свежий воздух. В медицинской помощи никто из них не нуждался», — цитируют местные СМИ начальника пожарно-спасательной части N2 города Ленинск-Кузнецкий Александра Рогозинского, начальник пожарно-спасательной части N2 города Ленинск-Кузнецкий.

Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.


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