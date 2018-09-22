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В Кузбассе женщина с ребёнком-инвалидом выпали из движущейся маршрутки

22 сентября 2018 в 11:03

Инцидент произошел в пятницу, 21 сентября, в Новокузнецке, на остановке СШМНУ. Женщина с ребёнком-инвалидом выпали из движущегося маршрутного такси №88.

«Я подошла с ребёнком к задней двери маршрутки, та была открыта. Поставила ногу на подножку, начала поднимать ребёнка, в этот момент автобус поехал с открытой дверью. Мы упали. После этого водитель притормозил. Когда я поднялась, он поехал дальше», – цитируют местные СМИ новокузнечанку.

Серьезных травм женщина и ее ребенок не получили. Отмечается, что жительница Кузбасса сфотографировала госномер маршрутки и уже обратилась в ГИБДД. Сейчас он разыскивает очевидцев произошедшего, в том числе записи с видеорегистраторов. Всех, у кого есть какая-либо информация об инциденте, просят сообщить об этом по номеру 8-923-601-20-00.


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