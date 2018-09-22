Кузбассовец обокрал квартиру друга, чтобы сделать подарок возлюбленной

В полицию обратился 48-летний прокопчанин. Она рассказал, что неизвестные проникли в его квартиру и вынесли имущество на сумму 100 тысяч рублей.

Прибывшие на место правоохранители не нашли следов взлома. Впоследствии они установили и задержали подозреваемого, им оказался друг потерпевшего. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, ранее он приезжал в гости к потерпевшему.

«Злоумышленник сделал себе дубликат ключа от входной двери чужой квартиры, а после, воспользовавшись им, совершил кражу», – сообщили в ведомстве.

Часть похищенного рецидивист продал, а остальное подарил своей возлюбленной. Теперь щедрому ухажеру грозит до 6 лет лишения свободы.