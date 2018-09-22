Массовое ДТП на Ленинградском в Кемерове: столкнулись шесть машин

Массовая авария произошла 22 сентября в столице Кузбасса. По словам очевидцев, участниками ДТП стали шесть автомобилей.
По словам другого очевидцев, на месте работали сотрудники МЧС России, ГИБДД и скорой помощи. На участке дороги, где произошло ДТП, затруднено движение.
«Пострадавших, вроде, нет. Наиболее серьёзные повреждения получили Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris, остальные – по касательной», – сообщают местные СМИ со ссылкой на свидетелей ДТП.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
Фото: vk.com / «Регион-42 Кемерово».
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