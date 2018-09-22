Сергей Цивилёв обсудил с немецким кардиналом возможность проведения в Кузбассе «Октоберфеста»

Губернатор Кемеровской области встретился с кардиналом Римско-католической церкви Герхардом Людвигом Мюллером.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, участники встречи обсудили развитие межконфессиональных и культурных связей между Баварией и Кемеровской областью.

«В качестве одного из практических шагов по развитию этих связей обсуждалась возможность проведения в Кемерове аналога знаменитого на весь мир фестиваля «Октоберфест», – сообщили в АКО.

Герхард Людвиг Мюллер также встретился с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом. А 23 сентября кардинал проведёт мессу в кемеровском храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии.

Фото: администрация Кемеровской области.