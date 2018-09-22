Блог с тобой ›› Новости ›› Сергей Цивилёв обсудил с немецким кардиналом во...

Сергей Цивилёв обсудил с немецким кардиналом возможность проведения в Кузбассе «Октоберфеста»

22 сентября 2018 в 16:12

Губернатор Кемеровской области встретился с кардиналом Римско-католической церкви Герхардом Людвигом Мюллером.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, участники встречи обсудили развитие межконфессиональных и культурных связей между Баварией и Кемеровской областью.

«В качестве одного из практических шагов по развитию этих связей обсуждалась возможность проведения в Кемерове аналога знаменитого на весь мир фестиваля «Октоберфест», – сообщили в АКО.

Герхард Людвиг Мюллер также встретился с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом. А 23 сентября кардинал проведёт мессу в кемеровском храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии.

 

Фото: администрация Кемеровской области.


Читайте также

Content 1
Кузбассовец обокрал квартиру друга, чтобы сделать подарок возлюбленной
Content 1
Массовое ДТП на Ленинградском в Кемерове: столкнулись шесть машин
Content banya 6
В ночь на воскресенье в Кузбассе горели три бани и многоквартирный дом
Content 5bf9c91a62e29e6752349c8fbcbe349f
Житель Киселевска «погорел» на краже сотового телефона

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?