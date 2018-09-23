В ночь на воскресенье в Кузбассе горели три бани и многоквартирный дом

Так, 22 сентября в 22:35 пожарным поступило сообщение о пожаре в бане в Новокузнецке на улице Панфилово. На место выехали семь человек и две единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать в 22:50 с участием семи спасателей и двух единиц техники.

Еще одна баня загорелась улице Белградская 23 сентября в 02:42. В 02:52 пожар локализовали, а в 02:57 ликвидировали. На месте также работали семь человек и две единицы техники.

В 23:09 произошло возгорание частной бани на улице Гастелло в Юрге. К тушению пожара привлекалось шесть человек и две единицы техники. В 23:19 пожар был локализован, а в 23:24 – ликвидирован.

В 23:14 22 сентября в Новокузнецке сотрудники МЧС выезжали на пожар в муниципальном многоквартирном доме на проспекте Пионерский. К тушению привлекались 17 человек и пять единиц техники. Работало три звена газодымозащитников. По лестничным маршам было эвакуировано 20 человек. Пожар ликвидировали в 23:24.

«В результате пожара в комнате размером 3х4 метра обгорели постельные принадлежности на площади 2 кв.м», — рассказали о последствиях в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительной причиной случившегося названа неосторожность при курении.