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Житель Киселевска «погорел» на краже сотового телефона

23 сентября 2018 в 15:44

К сотрудникам полиции обратился 36-летний киселевчанин, который сообщил, что новый знакомый, которого он накануне пригласил в гости, украл у него сотовый, стоимостью 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Он признался, что украденный телефон продал водителю такси. Похищенный гаджет сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в ходе следствия правоохранители доказали причастность ещё к одному преступлению. Ранее задержанный совершил кражу из дома своей 83-летней бабушки. Вырученные от продажи имущества пенсионерки деньги правонарушитель потратил на алкоголь.

За оба деяния суд назначил кузбассовцу наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.


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