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В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на Ленинградском

24 сентября 2018 в 09:50

Как мы писали ранее, массовое ДТП произошло в субботу, 22 сентября, на проспекте Ленинградском в Кемерове. Здесь столкнулись сразу шесть машин. В ГИБДД прокомментировали случившееся.

Наиболее серьёзные повреждения получили Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris.

«В ДТП есть пострадавший. Это пассажирка автомобиля Chevrolet Cruze. У неё диагностировали сотрясение головного мозга», - рассказали в городской ГИБДД.

В настоящее время правоохранители устанавливают виновников ДТП.


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