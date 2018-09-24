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На кузбасской трассе насмерть сбили женщину

24 сентября 2018 в 11:43

Смертельное ДТП произошло 23 сентября. Около 20:10 на 9 км автодороги «Белово – Гурьевск – Салаир» водитель Lada Priora насмерть сбил женщину.

Как рассказали в ГИБДД Кемеровской области, погибшая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

«По предварительным данным, пешеход 1973 года рождения переходила дорогу вне зебры, но в зоне её видимости. Установлено, что на одежде погибшей не было световозвращающих элементов», – сообщили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.


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