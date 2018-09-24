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Ночью в Кузбассе горели две многоэтажки

24 сентября 2018 в 12:29

Ночью 24 сентября горели многоквартирные жилые дома в Прокопьевске и Кемерове.

В Прокопьевске в 00:15 на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о том, что горит многоквартирный жилой дом на улице Транспортная. На момент прибытия первого подразделения горела крыша жилого дома.

«Пожарные начали одновременно тушить огонь и спасать людей. Огнеборцы вывели на улицу 12 человек, в том числе пятерых детей», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, погибших нет.

Второй пожар произошёл в 2:45 областной столице. Горел многоквартирный дом в Кировском районе на улице Александрова. В результате пожара в комнате обогрели мебель и вещи на площади 4 квадратных метра.


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