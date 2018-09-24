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Кемеровских водителей проверят на предмет правильной перевозки детей

24 сентября 2018 в 12:40

В понедельник, 24 сентября, в столице Кузбасса стартовала операция ГИБДД «Неделя безопасности».

В рамках акции которой сотрудники Госавтоинспекции будут проводить регулярные проверки автомобилистов на предмет перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Первый рейд состоялся утром, инспекторы проверили автомобилистов в разных районах города.

«Рейд проходил вблизи образовательных учреждений города - школ, детских садов, а также вблизи медицинских учреждений. Всего за два часа мероприятия инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности девять правонарушителей», - рассказали в ведомстве.

В отделении пропаганды кемеровской ГИБДД отметили, что с началом учебного года такие рейды будут регулярными.  Кроме того, в рамках «Недели безопасности» сотрудники ГИБДД проведут уроки безопасности в школах и детских садах города.

 

Фото: отделение пропаганды кемеровской ГИБДД.


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