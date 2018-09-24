Съёмочная группа «Битвы экстрасенсов» приехала к семье погибшей в холодильнике девочки

К родственникам девочки, тело которой летом этого года, после нескольких дней поисков, было обнаружено в холодильнике, приехала финалистка «Битвы Экстрасенсов» Николь Кузнецова.

Напомним, в конце мая в Белове тело 7-летней местной жительницы было обнаружено в старом холодильнике. Ранее девочка пропала, ее поисками занимались сотни волонтеров. По одной версии, девочка, играя, залезла в холодильник и не смогла открыть дверцу.

В настоящее время уголовное дело расследуют сотрудники областного Следственного управления СК РФ. В настоящее время правоохранители ожидают результатов ранее проведенных экспертиз. На данный момент в уголовном деле, возбужденном после обнаружения тела ребенка, по-прежнему нет подозреваемых, а само дело находится на стадии предварительного расследования.

А накануне вечером в соцсетях появились фотографии родственников погибшей с участницей шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецовой. Они поблагодарили экстрасенса за помощь и сообщили, что ждут выхода в эфир отснятого материала.

Фото: instagram.com