В Беловском районе произошло массовое ДТП с участием автобуса

ДТП произошло утром 24 сентября. По словам свидетелей, столкнулись две легковушки и автобус.

«У Volvo была большая скорость, выезжавшая с перекрёстка, водитель ВАЗ-2114 или не увидел эту машину, или не успел отреагировать, в итоги Volvo врезалась в ВАЗ-2114, проехала дальше и зацепила автобус, который стоял на знаке «Стоп», после этого Volvo выбросило на «встречку», где авто врезалось в красную машину», — сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев столкновения.

По предварительным данным, пассажиров в автобусе не было. Информации о пострадавших нет.

Фото: vk.com / "Тпичное Белово".