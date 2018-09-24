В Кемерове начали восстанавливать сгоревший на Шахтеров храм

В столице Кузбасса приступили к восстановлению храма Архангела Михаила, который находится на проспекте Шахтёров. Напомним, в июле этого года там произошел пожар.

По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Как рассказал настоятель храма иерей Александр Чернов, общий ущерб составил 6 млн рублей, из которых 4 млн – это повреждённая огнём богослужебная утварь, иконы.

«Сейчас мы собрали средства прихожан, их близких и родственников, около 1,7 млн рублей. Этих денег нам хватит на восстановление крыши храма, а также на возведение временного молитвенного строения рядом с ним», – рассказал Александр Чернов.

Он отметил, то уже с октября в храме будут проходить службы, однако после постройки временного молитвенного строения храм законсервируют.

Фото: пресс-служба Кузбасской митрополии.