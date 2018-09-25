В Кемерове назначен глава кассационного суда

Председателем суда стал Алексей Кирюшин.

23 сентября президент России Владимир Путин назначил глав вновь созданных кассационных судов. Так, председателем Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, который будет находиться Кемерове, стал Алексей Кирюшин. Срок его полномочий составляет шесть лет.

Всего в стране сформируют девять таких судов.

Напомним, с октября 2014 года Алексей Кирюшин занимал должность председателя Кемеровского областного суда.

Фото: oblsud.kmr.sudrf.ru.