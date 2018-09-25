Ночью в Кемеровском районе горела частная пилорама

Ночью 25 сентября в Вотиновке Кемеровского района горела частная пилорама.

Сигнал о возгорании спасатели получили в 02:10. На момент прибытия первого подразделения здание пилорамы горело открытым пламенем, произошло обрушение стен и кровли.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, общая площадь пожара составила 200 кв. м.

В 2:30 огонь был ликвидирован. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 13 человек и две единицы техники. Предварительно, причиной происшествия стало нарушение правил монтажа электрооборудования.