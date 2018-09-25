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На трассе разорвало пополам Mercedes: погибли два кузбассовца

25 сентября 2018 в 13:20

Авария произошла 24 сентября на 80 км трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий».

Здесь столкнулись Mercedes-Benz и грузовик Freightliner. По предварительным данным ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик.

В результате ДТП погибли двое жителей Кузбасса, которые находились в легковой машине.

«В результате на месте происшествия от полученных травм погибли 41-летний водитель легкового автомобиля, который проживал в Кемерове, и его 50-летняя пассажирка, которая проживала в Крапивинском районе», – рассказали ведомстве.

Известно, что водитель грузовика не пострадал.


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