На трассе разорвало пополам Mercedes: погибли два кузбассовца

Авария произошла 24 сентября на 80 км трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий».

Здесь столкнулись Mercedes-Benz и грузовик Freightliner. По предварительным данным ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик.

В результате ДТП погибли двое жителей Кузбасса, которые находились в легковой машине.

«В результате на месте происшествия от полученных травм погибли 41-летний водитель легкового автомобиля, который проживал в Кемерове, и его 50-летняя пассажирка, которая проживала в Крапивинском районе», – рассказали ведомстве.

Известно, что водитель грузовика не пострадал.