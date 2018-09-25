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В Кемерове ищут вандалов, закрасивших граффити на Ленина

25 сентября 2018 в 14:38

Городская администрация планирует обратиться в полицию с просьбой найти вандалов, закрасивших граффити на проспекте Ленина.

Граффити на проспекте Ленина появилось в 2013 году. На месте арт-объекта сейчас находится реклама одной из сотовых компаний. В мэрии отметили, что данный проект не был согласован ни с местной властью, ни с жильцами дома, ни с РЭУ.

«На закрашивание граффити не было выдано никакого разрешения от городской администрации, авторы рекламы не согласовали свой проект с собственниками дома и сотрудниками РЭУ. Мы хотим, чтобы полиция установила тех людей, которые нанесли материальный ущерб в том числе и авторам граффити», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

 

Фото: instagram.com/pons_bratishka


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