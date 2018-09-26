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В Новокузнецке изменят изображение городского флага

26 сентября 2018 в 10:15

Новый флаг должен соответствовать новому гербу города, при этом на полотнище не должно быть только короны.

Соответствующий вопрос обсудили на XII заседании новокузнецкого городского совета народных депутатов 25 сентября.

«Флаг - это герб, размещённый на полотнище. На сегодняшний день принято решение об утверждении официального флага Новокузнецка, который соответствует официальному гербу, принятому в июле 2017 года», — сообщает «Новокузнецк.RU».

Флаг планируется заменить до июля 2019 года в городе постепенно заменят старый флаг на новый.

 

Фото: novokuznetsk.ru.


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