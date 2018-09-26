В Новокузнецке изменят изображение городского флага

Новый флаг должен соответствовать новому гербу города, при этом на полотнище не должно быть только короны.

Соответствующий вопрос обсудили на XII заседании новокузнецкого городского совета народных депутатов 25 сентября.

«Флаг - это герб, размещённый на полотнище. На сегодняшний день принято решение об утверждении официального флага Новокузнецка, который соответствует официальному гербу, принятому в июле 2017 года», — сообщает «Новокузнецк.RU».

Флаг планируется заменить до июля 2019 года в городе постепенно заменят старый флаг на новый.

Фото: novokuznetsk.ru.