В Кемерове планируют построить еще один подземный пешеходный переход

Об этом стало известно во время защиты программы ремонта дорог, которую провела кузбасская делегация в Росавтодоре.

Как рассказали в областной администрации, объект расположится на бульваре Строителей.

«Особое внимание было уделено капиталоёмким мероприятиям: начало строительства с 2019 по 2024 годы обхода Рудничного района в Кемеровской агломерации и строительство подземного пешеходного перехода на бульваре Строителей», – сообщили в пресс-службе обладминистрации.

О точном месторасположении перехода не сообщается.