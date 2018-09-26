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В Кемерове планируют построить еще один подземный пешеходный переход

26 сентября 2018 в 11:01

Об этом стало известно во время защиты программы ремонта дорог, которую провела кузбасская делегация в Росавтодоре.

Как рассказали в областной администрации, объект расположится на бульваре Строителей.

«Особое внимание было уделено капиталоёмким мероприятиям: начало строительства с 2019 по 2024 годы обхода Рудничного района в Кемеровской агломерации и строительство подземного пешеходного перехода на бульваре Строителей», – сообщили в пресс-службе обладминистрации.

О точном месторасположении перехода не сообщается.


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