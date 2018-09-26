В мэрии Кемерова рассказали, когда закончится ремонт на Советском

Ремонт Советского проспекта находится в финальной стадии, в администрации сообщили, какие работы осталось завершить.

Напомним, ремонт магистрали проходит по проекту «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время специалисты обустраивают заездные карманы на участке от Кирова до площади Советов. При этом возле Кемеровского областного музея изобразительных искусств подрядчик занизил бортовой камень на парковке. Таким образом, посетители музея, передвигающиеся на инвалидных колясках, смогут попасть на тротуар.

Ранее на Советском на островках безопасности уложили специальную тактильную плитку. Она появилась в местах перед выходом на проезжую часть и поможет слабовидящям жителям столицы Кузбасса определить безопасное место нахождения.

Рабочим осталось завершить асфальтирование заездных карманов, установить 200 дорожных знаков, островок безопасности у Главпочтамта, а также нанести дорожную разметку.

Фото: комитет по работе со СМИ администрации Кемерова.