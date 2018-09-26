Пять кемеровских ТЦ хотят закрыть из-за нарушений пожарной безопасности

25 сентября мэр Кемерова Илья Середюк сообщил, что на сегодняшний день в областном центре находится 62 объекта, которые имеют значение для Госпожарнадзора. Специалисты проверили здания на предмет пожарной безопасности.

«Госпожнадзор выдал замечания по устранению нарушений в конкретные сроки. Специалисты городской администрации контролируют процесс устранения нарушений. Так, пять ТЦ уже не уложились в намеченные сроки. Поэтому было инициировано ещё пять исковых заявлений о запрете эксплуатации зданий», - рассказал глава Кемерова.

Больше всего претензий у специалистов было к ТЦ «Аврора», который сейчас не эксплуатируется.