Кузбасс получит более 4 миллиардов на развитие туризма

В Москве состоялась рабочая встреча и.о. замгубернатора Кемеровской области по вопросам культуры, спорта и туризма Михаила Бостанджогло и руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

По итогам встречи была достигнута договоренность о включении заявки Кузбасса в новую федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».

В рамках программы запланированы строительство сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция автодороги Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке км 30-км 51, а также строительство подъездной дороги к сектору Б в Шерегеше. Кроме этого продолжится сотрудничество по перспективным туркластерам «Северный Кузбасс» и «Поднебесные Зубья».

На реализацию намеченных целей из федерального бюджета выделят более четырёх миллиардов рублей. В ближайших планах – подписание рамочного договора между регионом и Федеральным агентством по туризму.