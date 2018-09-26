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Кузбасс получит более 4 миллиардов на развитие туризма

26 сентября 2018 в 15:14

В Москве состоялась рабочая встреча и.о. замгубернатора Кемеровской области по вопросам культуры, спорта и туризма Михаила Бостанджогло и руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

По итогам встречи была достигнута договоренность о включении заявки Кузбасса в новую федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».

В рамках программы запланированы строительство сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция автодороги Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке км 30-км 51, а также строительство подъездной дороги к сектору Б в Шерегеше. Кроме этого продолжится сотрудничество по перспективным туркластерам «Северный Кузбасс» и «Поднебесные Зубья».

На реализацию намеченных целей из федерального бюджета выделят более четырёх миллиардов рублей. В ближайших планах – подписание рамочного договора между регионом и Федеральным агентством по туризму.

 


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