«Магнит» переформатирует свои гипермаркеты в торгово-развлекательные центры

Магазины площадью более 4,5-5 тыс. м ожидает ребрендинг.

«Магнит» намерен отказаться откажется от развития гипермаркетов и реорганизовть существующие в торгово-развлекательные центра. По словам директора сети Ольги Наумовой, в компании намерены реализовать новую стратегию совместно с компаниями-партнёрами, такими как «Эльдорадо» и «М.видео».

Также ритейлер приступил к созданию «нового уровня» редизайна супермаркетов с дополнительными сервисами и предложениями.