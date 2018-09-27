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«Магнит» переформатирует свои гипермаркеты в торгово-развлекательные центры

27 сентября 2018 в 10:17

Магазины площадью более 4,5-5 тыс. м ожидает ребрендинг.

«Магнит» намерен отказаться откажется от развития гипермаркетов и реорганизовть существующие в торгово-развлекательные центра. По словам директора сети Ольги Наумовой, в компании намерены реализовать новую стратегию совместно с компаниями-партнёрами, такими как «Эльдорадо» и «М.видео».

Также ритейлер приступил к созданию «нового уровня» редизайна супермаркетов с дополнительными сервисами и предложениями.


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