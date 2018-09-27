В Кузбассе найдено тело мужчины

Пропавшего без вести водителя Toyota разыскивали в течение недели.

По информации волонтеров, 54-летнего жителя Прокопьевска разыскивали с 20 сентября. В тот день он уехал на Toyota Funcargo из дома в неизвестном направлении и не вернулся. К поискам пропавшего подключились активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Тело кузбассовца обнаружили 26 сентября в этой же машине, которая стояла в поле», - сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина смерти прокопчанина.