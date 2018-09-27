В Киселёвске в ванне утонул полуторогодовалый ребенок

ЧП произошло в Киселевске в семье матери-одиночки, которая воспитывает шестерых детей. мать ушла в гости к соседке, оставив присматривать за детьми старшую 11-летнюю дочь.

«Девочка заметила, что у брата испачкан подгузник и решила его искупать. Она поставила в ванну горку для купания и положила на неё мальчика, после чего включила воду и ушла на кухню, чтобы развести смесь для кормления», - сообщает city-n.ru

На кухне 11-летняя девочка обнаружила, что смесь закончилась и решила сходить к бабушке, которая живёт рядом. Предварительно девочка попросила присмотреть за братом, который был в ванной, 10-летнего и 8-летнего братьев.

Когда девочка вернулась домой, она увидела, что полуторогодовалый мальчик лежит в ванне лицом вниз, а братья играют между собой. Она вытащила малыша из воды и побежала за матерью к соседке, последняя вызвала скорую. Прибывшие медики диагностировали смерь ребенка.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Процессульное решение будет принято по ее итогам.