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В кемеровском скейт-парке подрались мужчина и подросток

28 сентября 2018 в 09:36

Видео драки вложили в кемеровском паблике соцсети «ВКонтакте» очевидцы.

По словам автора поста, конфликт возник из-за скейтборда, который принадлежал подростку и якобы мешал кататься на велосипеде сыну горожанина. Словесная перепалка закончилась дракой.

Заявлений от участников данного конфликта в полицию не поступало, однако правоохранители начали по данному факту проверку. В ГУ МВД РФ по Кемеровской области отметили, что сейчас все обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта устанавливают. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«В настоящее время сотрудники УМВД России по г. Кемерово проводят проверку по размещённому в сети Интернет видеоролику», — уточнили в ведомстве.


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