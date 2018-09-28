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В Кузбассе за сутки сгорели два автомобиля

28 сентября 2018 в 09:47

27 сентября около 15:25 в Кемерове на улице Бодайбинская загорелась Lada Granta. На момент прибытия первого подразделения машина горела открытым пламенем. Спасатели ликвидировали пожар в 15:44.

«В результате авто обгорело внутри и снаружи», – рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.

Второй автопожар произошел ночью 28 сентября в Ленинске-Кузнецком. На улице Садовая загорелся ВАЗ-2115. В результате у машины выгорели моторный отсек и салон. В этом случае пожар произошёл из-за неисправности систем, механизмов и узлов.


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