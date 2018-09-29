Кемеровская гимназия №1 отметила 110-летие

Педагогов и учащихся образовательного учреждения поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Губернатор пожелал учащимся и учителям гордиться своей гимназией и делать всё, чтобы она всегда оставалась первой. Он отметили, что многие знания, пригодившиеся в жизни, почерпнул именно в школьные годы и пожелал учащимся и педагогам гимназии с удовольствием приходить на занятия.

«Сегодня своё 110-летие празднует одна из старейших школ Кузбасса – Гимназия №1. Я поздравляю ребят и учителей с этой знаковой датой, желаю им приходить на уроки с улыбкой, радостью, любить и всегда помнить родные стены!», — написал на своей официальной странице «ВКонтакте» Сергей Цивилёв.

Фото: vk.com/tsivilev42.