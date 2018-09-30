В Новокузнецке в гаражном кооперативе сгорела иномарка

Вечером 29 сентября в потребительском гаражном кооперативе «Нефтебаза» загорелся автомобиль Daewoo Nexia.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 17:25. К ликвидации ЧП привлекались девять человек и две единицы спецтехники. Полностью потушить пожар спасателям удалось в 17:33.

«У автомобиля обгорело лакокрасочное покрытие, моторный отсек, салон, резиновые покрышки», — рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.