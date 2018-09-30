В Кемерове закрасили скандальное граффити с рекламой сотового оператора

Синее граффити рабочие закрасили светлой краской, что появится на стене - пока неизвестно.

Напомним, ранее рисунок, украшавший стену одного из домов на проспекте Ленина, оказался закрашен синим граффити с рекламой сотового оператора.

То, что на месте привычного рисунка появилась реклама, возмутило жителей города. Власти Кемерова собирались обратиться в полицию с заявлением о вандализме.

В областном управлении ФАС пояснили, что технически такая реклама не является нарушением закона, однако позже пришли к выводу, что некоторые нормы законодательства, возможно, стоит изменить, чтобы избежать повторения инцидентов.

Фото: vk.com/ "Инцидент Кемерово".