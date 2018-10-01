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В Анжеро-Судженске при пожаре погибли трое детей

01 октября 2018 в 09:50

По данным МЧС России, трагедия произошла вечером 30 сентября в частном жилом доме на улице Равенства.

Возгорание произошло около 20:30, ликвидировать огонь удалось в 20:42. К тушению возгорания привлекались восемь человек и три единицы техники

«На момент прибытия первого подразделения в доме горел диван», - рассказали в ГУ МЧС Кузбасса.

После тушения пожара в доме обнаружили тела троих малолетних детей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В настоящее время правоохранители выясняют, в каких условиях жили дети и состояла ли семья на учёте как неблагополучная.


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