В Анжеро-Судженске при пожаре погибли трое детей

По данным МЧС России, трагедия произошла вечером 30 сентября в частном жилом доме на улице Равенства.

Возгорание произошло около 20:30, ликвидировать огонь удалось в 20:42. К тушению возгорания привлекались восемь человек и три единицы техники

«На момент прибытия первого подразделения в доме горел диван», - рассказали в ГУ МЧС Кузбасса.

После тушения пожара в доме обнаружили тела троих малолетних детей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В настоящее время правоохранители выясняют, в каких условиях жили дети и состояла ли семья на учёте как неблагополучная.