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В Кемерове на Комсомольском горела десятиэтажка

01 октября 2018 в 11:43

Пожар тушили 22 сотрудника МЧС.

Возгорание произошло 30 сентября в Кемерове на проспекте Комсомольский. Сообщение о пожаре в десятиэтажке поступило в 18:44. На момент прибытия первого подразделения с балкона на седьмом этаже шёл дым.

«В результате происшествия никто не пострадал. Пожар ликвидировали в 18:59. На площади один квадратный метр обгорели стены в подъезде», - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Как рассказали ведомстве, предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.


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