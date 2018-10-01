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В Кемерове водитель погиб в результате столкновения с деревом

01 октября 2018 в 11:49

Смертельная авария произошлоа 29 сентября в поселке Пионер.

На улице Севская 59-летний водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением авто и врезался в дерево.

 «Авария произошла в 8:45, по предварительным данным, водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие — дерево. В результате автомобиль опрокинулся», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

В результате аварии мужчина получил смертельные травмы.


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