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В Кузбассе на трассе столкнулись легковушка и прицеп, есть погибший

01 октября 2018 в 11:56

Смертельная авария с участием ВАЗ-2110 и прицепа автомобиля Toyota Hilux Surf произошла 30 сентября в 20:50 в Таштагольском районе на 58 километре автодороги «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол».

По предварительным данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель отечественного автомобиля.

«По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 выехал на «встречку», где совершил столкновение с прицепом автомобиля Toyota Hilux Surf. В результате ДТП 34-летний водитель ВАЗа скончался на месте. Водитель Toyota не пострадал», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

 

Фото: vk.com/«Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

 


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