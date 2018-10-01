В Кузбассе на трассе столкнулись легковушка и прицеп, есть погибший

Смертельная авария с участием ВАЗ-2110 и прицепа автомобиля Toyota Hilux Surf произошла 30 сентября в 20:50 в Таштагольском районе на 58 километре автодороги «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол».

По предварительным данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель отечественного автомобиля.

«По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 выехал на «встречку», где совершил столкновение с прицепом автомобиля Toyota Hilux Surf. В результате ДТП 34-летний водитель ВАЗа скончался на месте. Водитель Toyota не пострадал», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: vk.com/«Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».